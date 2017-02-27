У перший день весни в Україні буде сухо і тепло

В Україну з Західної Європи переміститься порція теплого і сухого повітря.

В перший день весни температура в Києві підніметься до 14° Василь Артюшенко, DT.UA

У вівторок, 28 лютого, опади в Україні не прогнозуються, вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, вдень на заході окремі пориви 15-20 м/с, повідомляє

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 7-12° тепла, в західних областях 13-17°, в Карпатах, східних, Чернігівській та Сумській областях 4-9° тепла.

У Києві - без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с Температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

В Україні 1 березня без опадів, лише в західних областях вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-7° тепла, у Харківській і Луганській областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 10-16° тепла, у східних областях, на узбережжі морів та крайньому заході країни 7-12°.

У Києві 1 березня без опадів. Вітер південний, 7-12 м/з Температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києвісклала -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менш ніж на 1 градус. Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.