У п'яти областях України зберігається критичний рівень аварійності

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Погіршення погодних умов призвело до різкого зростання ДТП в десяти регіонах країни.

За добу в аваріях загинули дев'ять осіб, 66 отримали травми Національна поліція України

Черезна автошляхах України за добу загинули дев'ять осіб, травмовано – 66. Критичний рівень аварійності – у п'яти областях, напружена обстановка – у ще п'яти регіонах.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, критична за рівнем аварійності ситуація – у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Луганській областях.

Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50%) зафіксовано в Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Раніше прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на ранок 15 січня всі обмеження на рух транспортних засобів на автомобільних дорогах України зняті.

За даними Укргідрометцентру, 15 січня на дорогах країни ожеледиця; вночі та вранці у східних областях пориви вітру 15-20 м/с. В горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значний рівень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.