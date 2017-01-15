У п'яти областях України зберігається критичний рівень аварійності

Погіршення погодних умов призвело до різкого зростання ДТП в десяти регіонах країни.
Як повідомляє прес-служба Національної поліції, критична за рівнем аварійності ситуація – у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Луганській областях.
Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50%) зафіксовано в Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях.
Раніше прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на ранок 15 січня всі обмеження на рух транспортних засобів на автомобільних дорогах України зняті.
За даними Укргідрометцентру, 15 січня на дорогах країни ожеледиця; вночі та вранці у східних областях пориви вітру 15-20 м/с. В горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значний рівень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.DT.UA