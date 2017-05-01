В ОРДО побільшало правопорушень через "святкування" бойовиками виплати зарплатні - розвідка

Терористи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння обстрілюють власні позиції та відбирають транспорт у місцевого населення.
Внаслідок цього побільшало злочинних дій, вчинених проти місцевого населення.
Так, у суботу, 29 квітня, двоє військовослужбовців 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) у стані наркотичного сп'яніння погрожували зброєю місцевому мешканцю та вкрали його автомобіль. Пізніше на краденому авто вони втрапили у дорожньо-транспортну пригоду. Того самого дня троє військовослужбовців цього ж полку в стані алкогольного сп'яніння з'ясовували стосунки з бойовиками сусіднього підрозділу з використанням зброї.
У неділю, 30 квітня, військовослужбовець 5-ої окремої мотострілецької бригади (Макіївка) під впливом наркотичних речовин залишив зі зброєю передову позицію. Того самого дня у 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти через передозування наркотичними речовинами загинув військовий.
Як повідомлялося раніше, бойовики російсько-терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" під впливом алкоголю та наркотичних речовин завдали ударів по своїм передовим позиціям, внаслідок чого троє з них загинули та 11 отримали поранення.
Наприкінці лютого п'яні військовослужбовці 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК ЗС РФ вдерлися до загальноосвітнього закладу Хрустального та погрожували учням і вчителям фізичною розправою.DT.UA