В ОРДО побільшало правопорушень через "святкування" бойовиками виплати зарплатні - розвідка

Терористи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння обстрілюють власні позиції та відбирають транспорт у місцевого населення.

Бойовики отримали зарплатню - торговці алкоголем та наркотиками роблять річний план за декілька діб Pixabay

Протягом двох діб, 28-29 квітня, у з'єднаннях і частинах 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ суттєво збільшилась кількість випадківта наркотичних речовин особовим складом з нагоди виплати зарплатні, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Внаслідок цього побільшало злочинних дій, вчинених проти місцевого населення.

Так, у суботу, 29 квітня, двоє військовослужбовців 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) у стані наркотичного сп'яніння погрожували зброєю місцевому мешканцю та вкрали його автомобіль. Пізніше на краденому авто вони втрапили у дорожньо-транспортну пригоду. Того самого дня троє військовослужбовців цього ж полку в стані алкогольного сп'яніння з'ясовували стосунки з бойовиками сусіднього підрозділу з використанням зброї.

У неділю, 30 квітня, військовослужбовець 5-ої окремої мотострілецької бригади (Макіївка) під впливом наркотичних речовин залишив зі зброєю передову позицію. Того самого дня у 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти через передозування наркотичними речовинами загинув військовий.

Як повідомлялося раніше, бойовики російсько-терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" під впливом алкоголю та наркотичних речовин завдали ударів по своїм передовим позиціям, внаслідок чого троє з них загинули та 11 отримали поранення.

Наприкінці лютого п'яні військовослужбовці 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК ЗС РФ вдерлися до загальноосвітнього закладу Хрустального та погрожували учням і вчителям фізичною розправою.