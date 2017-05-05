У ОРДЛО зупинилися захоплені бойовиками шахти – Тука

Шахти антрацитної групи зупинили роботу, а обладнання металургійних підприємств може бути вивезено в Росію, повідомив заступник міністра з окупованих територій.

Шахта ім. Засядька зупинила видобуток zasyadko.net

В окупованих районах Луганської і Донецької області зупиняються захоплені бойовиками підприємства, що знаходяться в українській юрисдикції. Зокрема, мова йде про шахти з видобутку вугілля антрацитної групи, повідомив в ефірі "5 каналу" заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Ті шахти, які видобувають антрацитовую групу вугілля – хрест. Це вугілля не на тих територіях (в ОРДЛО – ред.), ні в Федерації – нікому не потрібне. Свого вистачає більш ніж. Єдиний шлях закриватися. Шахта Засядька вже закрита, люди отримали повідомлення про відпустку не невизначений термін за свій рахунок", - розповів Лою.

Він також повідомив, що напередодні захоплення бойовиками на Алчевському меткомбінаті в Луганській області під кредитні зобов'язання купили сучасне устаткування, яке, ймовірно, буде вивезено до Росії.

Нагадаємо, що частина підприємств у ОРДЛО почала закриватися ще напередодні захоплення їх бойовиками, частина – відразу ж після цього.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" висунули "ультиматум" офіційному Києву і пообіцяли, що якщо до 1 березня блокада ОРДЛО не буде знята, вони "введуть зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції", що працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

1 березня в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" цих формувань. Бойовики мають намір стягувати "податки" з цих підприємств.

Докладніше читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Вижимай і володарюй" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".