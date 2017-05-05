У ОРДЛО зупинилися захоплені бойовиками шахти – Тука

Шахти антрацитної групи зупинили роботу, а обладнання металургійних підприємств може бути вивезено в Росію, повідомив заступник міністра з окупованих територій.
"Ті шахти, які видобувають антрацитовую групу вугілля – хрест. Це вугілля не на тих територіях (в ОРДЛО – ред.), ні в Федерації – нікому не потрібне. Свого вистачає більш ніж. Єдиний шлях закриватися. Шахта Засядька вже закрита, люди отримали повідомлення про відпустку не невизначений термін за свій рахунок", - розповів Лою.
Він також повідомив, що напередодні захоплення бойовиками на Алчевському меткомбінаті в Луганській області під кредитні зобов'язання купили сучасне устаткування, яке, ймовірно, буде вивезено до Росії.
Нагадаємо, що частина підприємств у ОРДЛО почала закриватися ще напередодні захоплення їх бойовиками, частина – відразу ж після цього.
Нагадаємо, 27 лютого ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" висунули "ультиматум" офіційному Києву і пообіцяли, що якщо до 1 березня блокада ОРДЛО не буде знята, вони "введуть зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції", що працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
1 березня в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" цих формувань. Бойовики мають намір стягувати "податки" з цих підприємств.
Докладніше читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Вижимай і володарюй" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".
5 канал