В ОРДЛО збирають підписи під зверненням до Трампа, Меркель і Путіна - ІС

Лідерів держав просять "зупинити геноцид мирного населення Донбасу".

Керівництво "Л-ДНР" рапортує про успіхи у зборі підписів під зверненням про "припинення геноциду населення Донбасу" РИА Новости

У "" і "ЛНР" триває збір підписів під "спільним зверненням" ватажків "народних рад" Дениса Пушиліна і Володимира Дегтяренко до президентів Російської Федерації та США, а також канцлеру Німеччини з вимогою чинити тиск на українське керівництво і "зупинити геноцид в Донбасі", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Згідно з даними, опублікованими представниками так званої "ДНР", станом на вечір 14 лютого зібрано 116 тисяч 474 підписи. У "ЛНР" під тим самим зверненням станом на 11 лютого зібрали 153 тисячі підписів. При цьому збір підписів проводиться виключно "за вказівкою" серед представників комунальних служб, соціальних працівників, співробітників установ і представників так званих "бюджетних професій", а також бойовиків.

Серед підписантів є співробітники "Донецької міської лікарні №1", комунального підприємства "Служба єдиного замовника Ворошиловського району Донецька", "Пенсійного фонду" у Горлівці, "Фонду соціального страхування" в Кіровському, "Харцизького центру зайнятості", "Зуївського енергетичного технікуму", "Дитячого саду № 50 міста Тореза", "Єнакієвської школи №1" та інші "бюджетники".

При цьому під час зборів колективів підприємств та установ для збору підписів, текст самого "звернення" підписантам не демонструється. Працівники розписуються у таблицях з особистими даними без ознайомлення зі "зверненням".

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".