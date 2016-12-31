У новорічну ніч в країні будуть працювати 11 тисяч правоохоронців

По Україні заплановано проведення понад тисячі масових заходах
"Для охорони громадської безпеки буде задіяно близько 10 тисяч співробітників поліції і тисяча військовослужбовців Національної гвардії", - повідомляє прес-служба МВС.
Наголошується, що по Україні заплановано проведення понад тисячі масових заходів за участю майже 750 тисяч громадян.
Поліція звернулася до громадян з проханням не створювати конфліктних ситуацій і не порушувати громадський порядок.
Як повідомлялося, на посилений режим роботи перейшли також рятувальники. У свята по всій країні будуть працювати 7,5 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Київські медики перейшли на посилений режим роботи.DT.UA