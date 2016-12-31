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У новорічну ніч в країні будуть працювати 11 тисяч правоохоронців

31 грудня в 14:25

По Україні заплановано проведення понад тисячі масових заходах

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Поліція просить не створювати конфліктних ситуацій
У новорічну ніч в Україні будуть забезпечувати правопорядок 11 тисяч правоохоронців.

"Для охорони громадської безпеки буде задіяно близько 10 тисяч співробітників поліції і тисяча військовослужбовців Національної гвардії", - повідомляє прес-служба МВС.

Наголошується, що по Україні заплановано проведення понад тисячі масових заходів за участю майже 750 тисяч громадян.

Поліція звернулася до громадян з проханням не створювати конфліктних ситуацій і не порушувати громадський порядок.

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Як повідомлялося, на посилений режим роботи перейшли також рятувальники. У свята по всій країні будуть працювати 7,5 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Київські медики перейшли на посилений режим роботи.

За матеріалами: DT.UA
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Теги поліція правоохоронці Київ
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