У Ніжині зник пам'ятник Марку Бернесу

Пам'ятник уродженцю Ніжина встановив меценат з Москви в 2011 році. У 2017 році памятик зник.
Як повідомляє місцеве видання "Уездные новости", про зникнення пам'ятника правоохоронним органам повідомили жителі міста. Зараз на місці події працює поліція.
Нагадаємо, що пам'ятник Бернесу, який відтворює кадр з фільму "Два бійці", був встановлений в листопаді 2011 року. Профінансував пам'ятник меценат з Прилук, а нині житель Москви Юрій Коптєв.
Бернес (Нейман) - радянський актор і співак, народний артист РРФСР. Народився в Ніжині 25 вересня (8 жовтня) 1911 року в єврейській родині. Помер 16 серпня 1969 року в Москві.