У Ніжині зник пам'ятник Марку Бернесу

Пам'ятник уродженцю Ніжина встановив меценат з Москви в 2011 році. У 2017 році памятик зник.

На цьому місці був пам'ятник Марку Бернесу, встановлений за гроші московського мецената Уездные новости

Пам'ятник радянському актору і співаку Марку Бернесу зник з постаменту в Графському парку в

Як повідомляє місцеве видання "Уездные новости", про зникнення пам'ятника правоохоронним органам повідомили жителі міста. Зараз на місці події працює поліція.

Нагадаємо, що пам'ятник Бернесу, який відтворює кадр з фільму "Два бійці", був встановлений в листопаді 2011 року. Профінансував пам'ятник меценат з Прилук, а нині житель Москви Юрій Коптєв.

Бернес (Нейман) - радянський актор і співак, народний артист РРФСР. Народився в Ніжині 25 вересня (8 жовтня) 1911 року в єврейській родині. Помер 16 серпня 1969 року в Москві.