У неділю в Україні очікується мокрий сніг, дощ і ожеледь

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Погоду більшої частини території україни буде визначати тепле і вологе повітря. На Лівобережжі і у південних областях очікується мокрий сніг і дощ.

В Україні очікуються складні погодні умови Київавтодор

У неділю, 14 січня, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні 3-6° тепла, в західній частині та Вінницької області 5-10° морозу, повідомляє

Вітер західний, 5-10 м/с (у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с).

У Києві – вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

У понеділок, 16 січня, на більшій території України без опадів, лише в Криму та Приазов'ї та у східних областях невеликий вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний 4-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, у західних областях 7-12° морозу, вдень 1-7° морозу; на крайньому півдні та у східній частині вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві 16 січня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 3-5° морозу.

Раніше начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко повідомила, що в Україні очікується поступове потепління до кінця поточного тижня і нове зниження температури повітря 18-19 січня. "Наступне похолодання відбудеться внаслідок скандинавського антициклону. Але це похолодання буде менш глибоким, ніж на початку січня, морози будуть не такими великими - до мінус 15-17 градусів", - повідомила Адаменко.