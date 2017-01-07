У неділю по всій країні очікуються сильні снігопади

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Українців просять дотримуватися правил безпеки.

8 грудня дорожня ситуація погіршиться

У неділю, 8 січня по всім регіонам країни очікуються сильні снігопади і ожеледиця, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

"8 січня збережуться складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця", - повідомляє ДСНС на своїй сторінці в Facebook.

У Києві 8 січня очікуються сильні снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі у столиці становитиме 16-18 градусів морозу, вдень - близько 10 градусів морозу.

"7-8 січня у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети; в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській областях сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця. В Україні, крім східних областей, пориви північного вітру 15-22 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с. У західних та північних областях різке пониження температури повітря до 11-16 градусів морозу, в Карпатах та Прикарпатті до 20-25 морозу", - повідомляє ДСНС.

За прогнозами Укргідрометцентру, 9-10 січня температура вночі очікується на рівні 11-13 градусів морозу, вдень 6-8 градусів нижче нуля. Сила вітру становитиме 7-12 м/с, прогнозується невеликий сніг та ожеледиця.

"Шановні громадяни! Звертаємося до вас з проханням дотримуватись правил безпеки під час перебування на вулиці. Не ходіть під деревами, щитами, лініями електропередач, адже пориви вітру можуть викликати їхнэ пошкодження". - повідомляють в ДСНС.

Напередодні Укргідрометцентр повідомив, що у найближчу добу погоду більшої частини України визначатиме циклон, що переміщається через територію країни з Балкан.