У найближчі дні в Україні очікується невеликий сніг і мороз

Погоду більшої частини країни визначатиме поле зниженого атмосферного тиску, холодна і волога повітряна маса.

Морози в Україні ослабнуть kievcity.gov.ua

У вівторок, 10 січня, очікується, лише в західних областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура в західних регіонах, Вінницькій та Одеській областях вночі 14-19°, в Карпатах 20-25° морозу, вдень 6-11° морозу; на решті території вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській області та в Криму протягом доби 2-7° морозу.

У Києві прогнозується невеликий сніг. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10° морозу, вдень 4-6° морозу.

У середу, 11 січня, вночі без опадів, вдень у південній частині країни та більшості західних і центральних областей прогнозується сніг, на півдні - мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на решті території - без опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у південній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, у західних областях 13-18°; вдень у більшості областей 2-7° морозу, у південній частині від 3° морозу до 2° тепла, в Криму 3-8° тепла.

У Києві 11 січня без опадів. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 3-5° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньорічна температура 2016 року у Києві становила +9,5°, що на 1,8° перевищує кліматичну норму.

Більшість місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, особливо лютий – аж на 6,2°. Разом з тим прохолодні жовтень і листопад суттєво знизили середньорічну температуру. Найхолодніше було 4 січня – -19,4°. Найтеплішим днем було 17 липня, коли температура у затінку досягала +35,4°.

Загалом у 2016 році у Києві було зафіксовано 33 температурні рекорди, причому найбільше 10 і 7 їх було у лютому й квітні відповідно. Всі вони зафіксовані в сторону перевищення попередніх значень, крім одного – 21 липня, коли значення максимальної температури для цього дня було понижено.

Хоча опадів випало в межах норми – 654 мм, випадали вони дуже нерівномірно. Зокрема, у травні і жовтні їх кількість була майже втричі вищою за норму. Поряд з чим з червня по вересень у Києві спостерігався значний недобір опадів.