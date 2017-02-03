У НАТО запобігли провокації російських пранкерів проти України і Столтенберга

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Пранкери намагалися влаштувати телефонну розмова між заступником голови Порошенком і генсеком НАТО.

У НАТО запобігли провокації російських пранкерів, спрямованої проти України і Столтенберга

У штаб-квартирізапобігли провокацію, яку організували телефонні хулігани з РФ і була спрямована на дискредитацію генерального секретаря альянсу Йенса Столтенберга і України, повідомив виконуючий обов'язки глави місії України при НАТО Єгор Божок.

"Починаючи з учорашнього дня місія у взаємодії з приватним офісом генерального секретаря НАТО намагається відбитися від атак пранкерів, які від імені керівництва Адміністрації президента України активно намагалися влаштувати нібито телефонну розмову між президентом Петром Порошенком і генеральним секретарем Йенсом Столтенбергом", – розповів він, передає УНІАН.

Божок також зазначив, що пранкери намагалися влаштувати телефонну розмову між заступником голови Адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим та генсеком НАТО.

Він підкреслив, що всі ці спроби були зафіксовані відразу службою безпеки НАТО і про це відразу була проінформована українська сторона.

На думку Божка, російська сторона "не гребує нічим для того, щоб дискредитувати НАТО, дискредитувати Україну".

Раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Morgenрost заявив про намір провести референдум про вступ до НАТО. "Як президент, я керуюся думкою мого народу – я проведу референдум про перспективи членства України в НАТО", - сказав він.

За даними останніх соцопитувань, на референдумі за вступ до НАТО проголосують близько 75%учасників плебісциту.