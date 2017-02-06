У Нацгвардії створили гірничо-патрульну роту для допомоги прикордонникам

Підрозділ буде патрулювати гірські райони в Карпатах.

Нацгвардія патрулюватиме Карпати Василь Артюшенко, DT.UA

створили новий підрозділ – гірничо-патрульну роту, яка базуватиметься в Івано-Франківській області.

Бійці підрозділу, яких налічується близько сотні, надаватимуть допомогу прикордонникам у патрулюванні важкодоступних гірських районів Карпат. Гірничо-патрульну роту створили в січні, на перше бойове чергування нацгвардійцй вийдуть навесні, передає "5 канал".

Як повідомив начальник штабу Західного територіального управління Національної гвардії Олег Сахон, одним із завдань підрозділу стане боротьба з контрабандою, браконьєрством і незаконною вирубкою лісів.

Нагадаємо, 3 лютого в селищі Старе Бориспільського району Київської області відбулися навчання бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Рішення про створення бригади швидкого реагування у складі Нацгвардії було прийнято в травні 2015 року. Формування бригади проходило протягом літа із залученням зарубіжних інструкторів й у відповідності до стандартів НАТО. У складі бригади є батальйони спеціального призначення, танкові, артилерійські та зенітно-ракетні підрозділи.