У МЗС рекомендували українцям невідкладно залишити Лівію

Посольство України вже переїхало до Тунісу. Громадянам також рекомендують утриматися від поїздок до Лівії у зв'язку зі складною ситуацією з безпекою.

МЗС рекомендував українцям втекти з Лівії Андрея Товстыженко, ZN.UA

Консульська службарекомендувала українцям покинути територію Лівії.

"У зв'язку зі складною ситуацією з безпекою в Лівії, активною діяльністю на її території терористичних угруповань, зростанням кількості випадків скоєння насильницьких дій (збройних нападів, захоплення в заручники) стосовно іноземних громадян, працевлаштованих в Лівії, в тому числі в місцевих медичних закладах, систематичними затримками в територіальних водах цієї країни морських суден, до складу екіпажу яких входять і українські моряки, МЗС України в черговий раз закликає громадян України утриматися від поїздок до Лівії, а тим, хто продовжує знаходиться в згаданій країні, невідкладно покинути її територію", - йдеться в повідомленні консульської служби.

У дипслужбі відзначили, що недотримання цих рекомендацій загрожує життю громадян, оскільки лівійська влада не здатна гарантувати безпеку і правопорядок на всій території країни.

У консульській службі звернули увагу на те, що можливості реагування і захисту українських громадян у цій країні обмежені через нездатність органів державної влади Лівії виконувати свої функції, а також передислокацією посольства України в Лівії в Туніс через загрозу безпеки її персоналу.

Нагадаємо, що наприкінці квітня в Лівії були захоплені два українських судна – танкер "Рута" і судно "Старк".