У МЗС чекають лоукостерів разом з безвізом

Лоукости і безвізовий режим з Європейським Союзом - взаємопов'язані речі, повідомила заступниця голови МЗС.

Стало відомо, коли в Україну прийдуть лоукости Андрій Товстиженко, ZN.UA

Бюджетні авіакомпанії почнуть приходити в Україну, коли з Європейським Союзом буде, вважає заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

"Чим більше буде можливості, тим більше буде дешевих способів потрапити до країн Європейського Союзу. Це і автобусні перевезення, це і залізничні перевезення, це і лоукости. Буде можливість подорожувати - прийдуть до України і лоукости. Це взаємопов'язані речі. Тобто попит завжди розвиває пропозицію", - сказала вона в ефірі Hromadske TV.

У грудні заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов повідомив, що аеропорти Києва і Львова ведуть переговори з найбільшим лоукостером Європи Ryanair про польоти в Україну.

У липні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що найбільший лоукостер Європи Ryanair може почати літати в "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького" у 2017 році.