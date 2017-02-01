У моргах Донецька знаходиться 42 тіла російських військових – розвідка

Бойовики понесли втрати в результаті ведення вогню у відповідь силами АТО.

Тіла російських військових доставляють в морги лікарень Донецька ДАН ведення вогню у відповідь силами АТО, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"У зв'язку з вагомими втратами, критичним зниженням морально-психологічного стану особового складу та частковою втратою управління, підрозділ 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК ЗС РФ очолили російські кадрові офіцери", – зазначають в управлінні.

В ніч на 1 лютого бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою з "Градів" і здійснили нову спробу штурму. У даний момент бій за Авдіївку триває.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".