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У моргах Донецька знаходиться 42 тіла російських військових – розвідка

1 лютого в 11:24

Бойовики понесли втрати в результаті ведення вогню у відповідь силами АТО.

Донецк1
Тіла російських військових доставляють в морги лікарень Донецька
ДАН
Російсько-терористичні війська несуть вагомі бойові втрати. Станом на 31 січня в моргах лікарень Донецька знаходиться 42 тіла військовослужбовців 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, убитих в результаті ведення вогню у відповідь силами АТО, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"У зв'язку з вагомими втратами, критичним зниженням морально-психологічного стану особового складу та частковою втратою управління, підрозділ 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК ЗС РФ очолили російські кадрові офіцери", – зазначають в управлінні.

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В ніч на 1 лютого бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою з "Градів" і здійснили нову спробу штурму. У даний момент бій за Авдіївку триває.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл АТО бойовики Росія штурм розвідка
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