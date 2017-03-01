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У Мінську погодили дату початку відведення сил від Станиці Луганської

1 березня в 19:16

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановано на 15 березня.

ОБСЕ1
Сайдік назвав дату наступної зустрічі в Мінську
OSCE
Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 15 березня, а на 7 березня заплановано розведення сил і засобів від лінії розмежування в районі Станиці Луганської, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

"Попросили Спеціальну моніторингову місію сприяти здійсненню розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 7 березня. Наступного разу ми побачимося з вами 15 березня", – розповів Сайдік журналістам за підсумками чергового раунду переговорів у Мінську в середу, 1 березня.

За словами спецпредставника ОБСЄ, сторони підтвердили прихильність відведенню озброєнь і готовність забезпечувати безпеку спостерігачів СММ та їх майна.

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Нагадаємо, 25 лютого терористи "ЛНР" відкрили вогонь зі стрілецької зброї і підірвали дві гранати біля автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ біля Катеринівки.

24 лютого терористи "ДНР", погрожуючи зброєю, відібрали у спостерігачів ОБСЄ в окупованій Ясинуватій безпілотник, за допомогою якого вони збиралися здійснювати моніторинг обстрілу Донецької фильстровальной станції.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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