У Мінську обговорили ескалацію бойових дій в Донбасі

Також торкнулися питань визнання Росією "паспортів ОРДЛО", звільнення українських заручників і агресії бойовиків по відношенню до спостерігачів ОБСЄ.

Тристороння контактна група в Мінську обговорила ключові питання російської агресії в Донбасі twitter.com/belarusmid

Прес-секретар українського представника в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кучми Дарка Оліфер озвучила підсумки, що відбулися в середу, 1 березня.

Головною складовою всього комплексу Мінських домовленостей Оліфер назвала безпеку. Без дотримання режиму припинення вогню на сході України не можна приступити до врегулювання інших питань.

Зокрема, до них належить питання визнання Кремлем так званих "паспортів ОРДЛО".

"Як в рамках роботи підгруп, так і на рівні Тристоронньої контактної групи Україна жорстко ставила питання про те, що рішення, прийняте Російською Федерацією про визнання "паспортів" та інших "документів", виданих у ОРДЛО, суперечить Мінськими угодами", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

На засіданні ТКГ піднімалося також питання "націоналізації" бойовиками український підприємств, що працюють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

"Ми заявили про те, що "ультиматуми" ОРДЛО щодо "націоналізації" підприємств, що працюють в українському юридичному полі, а також визнання російського рубля "єдиною державною грошовою одиницею на території ОРЛО" вкрай негативно впливають на виконання Мінських угод", - зазначила прес-секретар.

Вона нагадала про те, що будь-які дії з націоналізації підприємств суперечать статті 1 Протоколу I до Європейської конвенції про захист прав людини від 1950 року. Українська сторона висловила сподівання на те, що ці процеси не стануть незворотними.

Крім того, представники України в Тристоронньої контактної групи підтримали пропозицію спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ про ведення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією. За словами Оліфер "це необхідно для забезпечення відновлення роботи станції в повному обсязі і забезпечення безпеки її роботи".

Окремо Україна висловила стурбованість випадками агресії по відношенню до співробітників СММ ОБСЄ, які відбуваються в Донбасі. Українська сторона ТКГ засудила агресію й назвала "неприпустимою".

Під час засідання в Мінську піднімалося також питання полонених українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях країни.

"В гуманітарній підгрупі триває робота по звільненню незаконно утримуваних осіб. Зараз стоїть питання верифікації тих людей, які відмовляються переходити на непідконтрольну Україні частина Донбасу, однак представники ОРДЛО виступають проти участі в цьому процесі Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - додала Оліфер.

27 лютого ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" висунули "ультиматум" офіційному Києву і пообіцяли, що якщо до 1 березня блокада ОРДЛО не буде знята, вони "введуть зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції", що працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

1 березня в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" цих формувань. "На підприємствах з українською юрисдикцією в "ДНР" з нуля годин 1 березня вводиться зовнішнє державне управління", - повідомило джерело в "раді міністрів" самопроголошеної республіки. У "ЛНР" цю інформацію підтвердили. Бойовики мають намір стягувати податки з цих підприємств.