У Міноборони вибухи на дорозі до "Савур-Могили" назвали "яскравою провокацією"

Даний інцидент – частина російської "багатоходівки", направленої на дискредитацію Києва, вважають у відомстві.

У Міноборони прокоментували інформацію про вибухи під Савур-Могилою" Міністерство оборони України

Вибухи на шляху до меморіального комплексу "Савур-Могила", про яких 8 травня заявили в ОРДО, є спланованою провокацією напередодні дня перемоги, заявив речник Міноборони з питаньАндрій Лисенко.

У коментарі "Радіо Свобода" Лисенко звернув увагу на те, що вибух прогримів саме перед прибуттям російських та місцевих журналістів.

"Вибух прогримів, за оперативними даними, за деякий час перед приїздом, власне, журналістів. Якраз їм і показали якусь вирву свіжу… що начебто це може бути українська ДРГ. Але жодного свідка, жодного свідчення цьому немає, тому ми вважаємо це яскравою провокацію напередодні такого свята", – заявив він.

За словами представника Міноборони, даний інцидент – "багатоходівка", розпочата міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який на офіційному рівні звинуватив Україну в недотриманні Мінських домовленостей.

Так, в інтерв'ю російському телеканалу "Мир" Лавров заявив, що "українські силовики регулярно влаштовують збройні провокації на лінії зіткнення в Донбасі, аби не виконувати політичної частини мінських угод".

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на дорозі до меморіального комплексу "Савур-Могила", що знаходиться в ОРДО , якою мав проїхати кортеж ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, сталися вибухи.

Стверджується, що вибухи сталися на єдиній дорозі до меморіального комплексу за кілька хвилин до того, як по ній повинна була проїхати колона з журналістами.

По цій же дорозі, як зазначається, повинен був їхати і автомобіль з Захарченком. Постраждалих немає.