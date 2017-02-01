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У Міноборони уточнили втрати сил АТО за минулу добу

1 лютого в 14:12

Найбільше бійців постраждали в районі Авдіївки.

военные1 участники АТО
За минулу добу загинув один боєць
Полк "Азов"/Facebook
За минулу добу, 31 січня, в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, 18 бійців отримали поранення, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що пройшли, внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще 18 отримали поранення", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

За словами спікера, військовослужбовець загинув в районі селища Тоненьке внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. З 18 поранених 15 отримали поранення в районі Авдіївки.

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Сьогодні, 1 лютого, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги обстріл АТО військові армія
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