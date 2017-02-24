У Міноборони пообіцяли розібратися зі скандалом на виборах до громадської ради

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Волонтери відмовилися брати участь у голосуванні з-за переважання серед делегатів "бутафорських" громадських працівників.

Волонтери не захотіли бути "ширмою" на виборах "бутафорських" громадських працівників. Полторак пообіцяв розібратися Василь Артюшенко, DT.UA

Міністр оборонипообіцяв провести перевірку у зв'язку зі скандалом, який виник під час виборів нового складу Громадської ради при Міноборони.

"У зв'язку з суспільним резонансом... прийнято рішення провести спільну ретельну перевірку всіх документів про організацію та проведенні виборів", - сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці міністра у Facebook ввечері в п'ятницю, 24 лютого.

До Міністерства юстиції буде направлено запит про офіційне роз'яснення положень і норм урядової постанови "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".

Міністр запевнив, оборонне відомство зацікавлене в якісному громадському контролі.

У той же час, в прес-релізі, опублікованому на сайті Міноборони, вказано на неприпустимість "втручання органів влади у діяльність громадських об'єднань і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади".

Нагадаємо, 24 лютого представники 28 волонтерських організацій, що входять до Ради волонтерів при Міноборони, відмовилися брати участь виборах нового складу Громадської ради при МО.

"З формальних підстав досвідчені літні чиновники та крючкотвори на чолі з генералом Віктором Палієм "збрили" пару десятків реальних волонтерських організацій, зате протягнули свої бутафорські ГО-шки за типом: "Фонд генералів Львівщини", "Фонд героїв Радянського союзу", "Релігійна громада повного Євангелія "Ранкова зірка" в Голосіївському районі "та іншої трешняк", – пояснив позицію волонтерів один із засновників фонду "Народний тил" Роман Синіцин.

Волонтер Катерина Варава у публікації в "Українській правді" повідомила про формування складу делегатів із представників організацій з сумнівною репутацією і "ручних" військових пенсіонерів. Десяткам волонтерських організацій було відмовлено в участі у виборах з формальних причин, у деяких – вимагали надати непередбачені законом документи, у той час як ряд лояльних організацій були допущені до установчих зборів без повного пакету необхідної документації.