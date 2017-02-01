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У Міноборони показали відео звернення мешканців Авдіївки до українських військових

1 лютого в 13:37

Бійців ЗСУ попросили не здавати місто бойовикам.

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Жителі Авдіївки не хочуть приходу бойовиків
Прес-центр АТО/Facebook
У прес-службі Міністерства оборони України опублікували відео звернення мешканців зруйнованої Авдіївки до українських військових.

На відео помітна літня жителька міста, яка прийшла на мобільний пункт обігріву та звернулася до бійців Збройних Сил України з проханням утримати місто.

"Дуже емоційний відео, коментарі тут зайві", - відзначили в прес-службі Міноборони.

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Як повідомлялося, у зв'язку з порушенням нормального життєзабезпечення міста після обстрілу з боку бойовиків, в Авдіївці оголошено надзвичайний стан.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив уряду розгорнути штаби ДСНС і пункти обігріву для населення, не допустити розморожування систем теплопостачань в житлових масивах і багатоквартирних будинках, забезпечити постачання з альтернативних джерел енергії у соціальні об'єкти – школи і дитячі садки.

Забезпечення контролю за дотриманням порядку та громадської безпеки в Авдіївці покладено на Збройні сили і Національну гвардію.

Як повідомлялося, голова Донецької обласної ВЦА повідомив, що через обстріли Авдіївка залишилася майже без електрики.

Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна місто відео Міноборони Авдіївка
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