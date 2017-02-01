У Міноборони показали відео звернення мешканців Авдіївки до українських військових

Бійців ЗСУ попросили не здавати місто бойовикам.

Жителі Авдіївки не хочуть приходу бойовиків Прес-центр АТО/Facebook

У прес-службі Міністерства оборони України опублікували відео звернення мешканців зруйнованоїдо українських військових.

На відео помітна літня жителька міста, яка прийшла на мобільний пункт обігріву та звернулася до бійців Збройних Сил України з проханням утримати місто.

"Дуже емоційний відео, коментарі тут зайві", - відзначили в прес-службі Міноборони.

Як повідомлялося, у зв'язку з порушенням нормального життєзабезпечення міста після обстрілу з боку бойовиків, в Авдіївці оголошено надзвичайний стан.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив уряду розгорнути штаби ДСНС і пункти обігріву для населення, не допустити розморожування систем теплопостачань в житлових масивах і багатоквартирних будинках, забезпечити постачання з альтернативних джерел енергії у соціальні об'єкти – школи і дитячі садки.

Забезпечення контролю за дотриманням порядку та громадської безпеки в Авдіївці покладено на Збройні сили і Національну гвардію.

Як повідомлялося, голова Донецької обласної ВЦА повідомив, що через обстріли Авдіївка залишилася майже без електрики.

Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".