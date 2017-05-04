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У Міноборони підтвердили поранення дев'яти солдатів ЗСУ в Донбасі

4 травня в 13:34

Ніхто з військових ВСУ не загинув.

потери ранения
У Міністерстві оборони підтвердили поранення дев'яти військових ЗСУ
Прес-центр АТО/Facebook
Дев'ять українських військових отримали поранення в зоні АТО в Донбасі за минулу добу, 3 травня, повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, проте дев'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і бойові травми ", - сказав Мотузяник.

За словами спікера Міноборони, п'ятеро військовослужбовців були поранені в районі селища Гнутове, ще троє – в Авдіївці, Новоолександрівці і Водяному. Крім цього боєць ЗСУ був поранений в районі шахти "Бутівка".

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Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги військові АТО Міноборони поранення ЗСУ Донбас
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