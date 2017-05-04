У Міноборони підтвердили поранення дев'яти солдатів ЗСУ в Донбасі

Ніхто з військових ВСУ не загинув.

У Міністерстві оборони підтвердили поранення дев'яти військових ЗСУ Прес-центр АТО/Facebook

Дев'ять українських військових отримали пораненняв Донбасі за минулу добу, 3 травня, повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, проте дев'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і бойові травми ", - сказав Мотузяник.

За словами спікера Міноборони, п'ятеро військовослужбовців були поранені в районі селища Гнутове, ще троє – в Авдіївці, Новоолександрівці і Водяному. Крім цього боєць ЗСУ був поранений в районі шахти "Бутівка".

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.