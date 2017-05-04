У Міноборони підтвердили поранення дев'яти солдатів ЗСУ в Донбасі

Ніхто з військових ВСУ не загинув.
"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, проте дев'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і бойові травми ", - сказав Мотузяник.
За словами спікера Міноборони, п'ятеро військовослужбовців були поранені в районі селища Гнутове, ще троє – в Авдіївці, Новоолександрівці і Водяному. Крім цього боєць ЗСУ був поранений в районі шахти "Бутівка".
Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.
З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.Інтерфакс-Україна