У Міноборони озвучили небойові втрати ЗСУ за 2016 рік

Смерть 39 військовослужбовців настала в результаті необережного поводження зі зброєю, 63 покінчили життя самогубством.
Крім того, 39 військових загинули внаслідок необережного поводження зі зброєю, 30 були вбиті, 29 смертей були кваліфіковані як нещасні випадки. 18 осіб загибли в ДТП, четверо – в результаті порушення заходів безпеки, 10 – померли від отруєнь.
Як повідомлялося, в 2016 році небойові втрати Збройних сил України перевищили бойові й склали 256 і 211 осіб відповідно.
Раніше начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що втрати всіх силових структур України з 2014 року до кінця листопада 2016 року склали 3 064 загиблих.DT.UA