У Міноборони озвучили небойові втрати ЗСУ за 2016 рік

Смерть 39 військовослужбовців настала в результаті необережного поводження зі зброєю, 63 покінчили життя самогубством.

У 2016 році небойові втрати ЗСУ перевищили бойові Андрій Проць, DT.UA

Безповоротні небойовіЗбройних сил України у 2016 році склали 256 військовослужбовців, 63 з яких покінчили життя самогубством, а 58 – померли через хвороби, сказано у відповіді Міністерства оборони на запит журналіста Олексія Братущака. Фотокопію документа журналіст опублікував на своїй сторінці у Facebook ввечері у вівторок, 10 січня.

Крім того, 39 військових загинули внаслідок необережного поводження зі зброєю, 30 були вбиті, 29 смертей були кваліфіковані як нещасні випадки. 18 осіб загибли в ДТП, четверо – в результаті порушення заходів безпеки, 10 – померли від отруєнь.

Як повідомлялося, в 2016 році небойові втрати Збройних сил України перевищили бойові й склали 256 і 211 осіб відповідно.

Раніше начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що втрати всіх силових структур України з 2014 року до кінця листопада 2016 року склали 3 064 загиблих.