У Міноборони готові розглянути питання створення "кримського" підрозділу морської піхоти

Формування такого підрозділу буде вестись з урахуванням віросповідання та традицій особового складу.

Полторак і Чубаров обговорили перспективу створення "кримського" батальйону ЗС України Сайт Міноборони України

Командування ЗСУ готове розглянути заявки членів кримськотатарської громадської організації "Аскер" на добровільну службу в лавах кримського підрозділу бригади морської піхоти ВМС України.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, сьогодні глава військового відомства Степан Полторак зустрівся з головою Меджлісу Кримськотатарського народу, народним депутатом України Рефатом Чубаровим. В ході зустрічі обговорювався інцидент з вторгненням українських військовослужбовців на базу кримськотатарського батальйону в Чонгарі Херсонської області, а також перспективи і порядок призову на службу по контакту до лав кримського підрозділу морської піхоти громадян різних національностей, що є вихідцями з окупованого Криму.

"ЗС України готові розглянути заяви членів громадського об'єднання "Аскер", які виявитимуть у порядку, передбаченому законодавством України, добровільне бажання служити у складі кримського підрозділу бригади морської піхоти ВМС. Формування вказаного підрозділу відбуватиметься з урахуванням віросповідання та традицій особового складу. Окрім цього будуть створені умови дотримання релігійних потреб віруючих різних релігійних конфесій, а саме — до душпастирської роботи залучатимуться представники різних віросповідань", - наголошується в повідомленні відомства.

У ході дискусії сторони також уклали, що інцидент в Чонгарі можна вважати вичерпаним.

Нагадаємо, в ніч на 13 квітня в селищі Чонгар Херсонської області, що знаходиться поблизу адмінкордону України з окупованим Кримом, озброєні особи захопили базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана, використовуючи стрілецьку зброю і броньований транспорт.

В подальшому з'ясувалося, що інцидент виник в результаті конфлікту між бійцями кримськотатарського батальйону і військовослужбовцями ЗСУ.

Читайте подробиці інциденту під Чонгаром в матеріалі "Захоплення" бази кримськотатарського батальйону в Чонгарі: головне.