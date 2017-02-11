У Міністерстві окупованих територій хочуть повернути Донбас у 2018 році

Утримання ОРДЛО стане надзвичайно дорогим для Росії, вважає радник міністра.
"Ми вважаємо, що найближчим часом, за рік-півтора, ми повернемо цю територію. Найближчі рік-півтора утримання цієї території стане надзвичайно дорогим для Російської Федерації", - сказав Гримчак в ефірі Еспресо.ТВ.
Гримчак зазначив, що Україна робить все, щоб повернути людей з окупованих територій в культурну, фінансову та інші сфери України.
"Ми в грудні або листопаді постановою Кабміну збільшили на одну людину вантаж, який можна перевозити, - 75 кг. Що зробили Захарченко енд компані? Вони зменшили з тієї сторони до 50. Вони захищають свій ринок. А ви нам розповідаєте, що ми такі дурні, що робимо це. І ми на сьогоднішній день йдемо цим шляхом, ми хочемо тих людей, які прибувають на непідконтрольну, на сьогодні, територію, повернути і культурну, і фінансову, і в інші сфери", - сказав радник міністра.
За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців, які взяли б участь у референдумі (53,6%), підтримали б офіційне визнання окупації ОРДЛО та їх ізоляцію до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України.
Нагадаємо, що в січні президент України Петро Порошенко жорстко розкритикував ідею політиків, які закликали відмовитися від Донбасу. "Як не сумно говорити про це у День Соборності, але у нас є політичні сили, які ретельно завуальованій формі пропонують нам відмовитися від Донбасу... Хочу адресувати цим політикам питання: панове, а ви збирали ці території, щоб ними розкидатися?" - сказав Порошенко.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,