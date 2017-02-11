У Міністерстві окупованих територій хочуть повернути Донбас у 2018 році

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Утримання ОРДЛО стане надзвичайно дорогим для Росії, вважає радник міністра.

Гримчак хоче повернути Донбас за півтора року delfi.ua

Україна відновить контроль над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей до кінця 2018 року, повідомив радник міністра тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

"Ми вважаємо, що найближчим часом, за рік-півтора, ми повернемо цю територію. Найближчі рік-півтора утримання цієї території стане надзвичайно дорогим для Російської Федерації", - сказав Гримчак в ефірі Еспресо.ТВ.

Гримчак зазначив, що Україна робить все, щоб повернути людей з окупованих територій в культурну, фінансову та інші сфери України.

"Ми в грудні або листопаді постановою Кабміну збільшили на одну людину вантаж, який можна перевозити, - 75 кг. Що зробили Захарченко енд компані? Вони зменшили з тієї сторони до 50. Вони захищають свій ринок. А ви нам розповідаєте, що ми такі дурні, що робимо це. І ми на сьогоднішній день йдемо цим шляхом, ми хочемо тих людей, які прибувають на непідконтрольну, на сьогодні, територію, повернути і культурну, і фінансову, і в інші сфери", - сказав радник міністра.

За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців, які взяли б участь у референдумі (53,6%), підтримали б офіційне визнання окупації ОРДЛО та їх ізоляцію до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України.

Нагадаємо, що в січні президент України Петро Порошенко жорстко розкритикував ідею політиків, які закликали відмовитися від Донбасу. "Як не сумно говорити про це у День Соборності, але у нас є політичні сили, які ретельно завуальованій формі пропонують нам відмовитися від Донбасу... Хочу адресувати цим політикам питання: панове, а ви збирали ці території, щоб ними розкидатися?" - сказав Порошенко.