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У Мінінфраструктури призначили нового керівника МТП "Южний"

24 січня в 19:16

Посаду отримав заступник колишнього директора Віталій Жуковський.

порт южный
Морський торговельний порт "Южний" отримав нового керівника
Міністерство інфраструктури України призначило виконуючим обов'язки директора Державного підприємства "Морський торговельний порт Южний" Віталія Жуковського, повідомили в прес-службі порту.

"Зміна керівництва в ДП "МТП "Южний"". Наказом Міністерства інфраструктури України 190-О від 27 грудня 2016 року на посаду виконуючого обов'язки директора призначений Жуковський Віталій Павлович", - йдеться в повідомленні прес-служби.

До виконання своїх нових обов'язків Жуковський приступив 30 грудня 2016 року. Раніше він обіймав керівні посади на підприємствах агропромислового комплексу, гірничовидобувної промисловості, великих підприємствах України у складі юридичної фірми з надання правових послуг.

До призначення на посаду в. о. директора працював заступником попереднього директора МТП "Южний" з правових питань.

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Нагадаємо, до Жуковського морським портом керував Олександр Лагоша. Він обіймав цю посаду близько шести років – з вересня 2010 року.

Детальніше про ситуацію у морському порту "Південний" та інших портах України читайте в матеріалі Юрія Кравчука "Зволікати не вийде" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги директор Україна призначення інфраструктура
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