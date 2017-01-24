У Мінінфраструктури призначили нового керівника МТП "Южний"

Посаду отримав заступник колишнього директора Віталій Жуковський.
"Зміна керівництва в ДП "МТП "Южний"". Наказом Міністерства інфраструктури України 190-О від 27 грудня 2016 року на посаду виконуючого обов'язки директора призначений Жуковський Віталій Павлович", - йдеться в повідомленні прес-служби.
До виконання своїх нових обов'язків Жуковський приступив 30 грудня 2016 року. Раніше він обіймав керівні посади на підприємствах агропромислового комплексу, гірничовидобувної промисловості, великих підприємствах України у складі юридичної фірми з надання правових послуг.
До призначення на посаду в. о. директора працював заступником попереднього директора МТП "Южний" з правових питань.
Нагадаємо, до Жуковського морським портом керував Олександр Лагоша. Він обіймав цю посаду близько шести років – з вересня 2010 року.
Детальніше про ситуацію у морському порту "Південний" та інших портах України читайте в матеріалі Юрія Кравчука "Зволікати не вийде" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA