У Мін'юсті позицію Білорусі щодо паспортів "ЛНР-ДНР" вважають заграванням з РФ

Україна повинна прийняти законодавство, яке буде жорстко регулювати відносини з окупованими територіями, вважають у Мін'юсті.

Мін'юст прокоментував позицію Мінська з приводу "паспортів" з ОРДЛО nahnews.org

Невизначенащодо "паспортів", виданих у ОРДЛО, яка допускає в'їзд до країни за даними документами "в індивідуальному порядку", продиктована складною політичною ситуацією в Білорусі та її готовністю "загравати" з РФ, заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.

"Ми розуміємо, що тут більше політики, ніж права. У Білорусі складна політична ситуація вже не перший рік, останнім часом бачимо загравання з РФ і ось результати. З одного боку йде заява, де ми говоримо, що це дійсно самопроголошені республіки і ми не визнаємо документи, але, в принципі, аби підіграти Росії, залишаємо за собою можливість в індивідуальному порядку регулювати можливість перетину кордону. Це неможливо і нецивілізовано з юридичної точки зору", – зазначила Севостьянова в ефірі "112. Україна".

Чиновник підкреслила, що сьогодні Україна повинна прийняти законодавство, яке буде жорстко регулювати відносини з окупованими територіями і втілювати офіційну позицію Києва по відношенню до них.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Раніше в МВС Білорусі заявили, що документи, які видають бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", на території Білорусі є недійсними.

Незважаючи на це, в МВС заявили, що при в'їзді до Білорусі з території РФ громадян за проїзним "документами" "ДНР" і "ЛНР" органами внутрішніх справ на первісному етапі проводиться процедура встановлення особи, після чого в індивідуальному порядку, у залежності від життєвої ситуації, приймається рішення про можливість подальшого перебування в Республіці Білорусь.