У Миколаївській області зняли обмеження руху на автошляхах для пасажирського транспорту

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Обмеження руху для вантажного, великовантажного та великогабаритного транспорту залишається в силі.

У Миколаївській області зняли частину тимчасових обмежень на рух автомобільними шляхами ДСНС України

В Миколаївській області зняли тимчасове обмеження руху автомобільними дорогами для легкового та пасажирського транспорту, введене через

"Враховуючи припинення опадів, за результатами роботи із забезпечення проїзду автомобільними дорогами, повідомляємо про зняття тимчасового обмеження руху на дорогах загального користування державного і місцевого значення", - вказується в повідомленні прес-служби Миколаївської ОДА.

Наголошується, що з 9:00 7 січня легковим автомобілям та пасажирському транспорту рух по дорогах дозволено. В той же час, обмеження руху вантажних, великовантажних та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування продовжено.

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області також попередила про можливість відновлення обмеження руху у разі погіршення погодних умов.

Напередодні в Одеській і Миколаївській області введено обмеження на рух великовантажного автотранспорту через погіршення погодних умов. В подальшому, у Миколаївській області тимчасово обмежили рух для всіх видів транспорту.