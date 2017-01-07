У Миколаївській області зняли обмеження руху на автошляхах для пасажирського транспорту

Обмеження руху для вантажного, великовантажного та великогабаритного транспорту залишається в силі.
"Враховуючи припинення опадів, за результатами роботи із забезпечення проїзду автомобільними дорогами, повідомляємо про зняття тимчасового обмеження руху на дорогах загального користування державного і місцевого значення", - вказується в повідомленні прес-служби Миколаївської ОДА.
Наголошується, що з 9:00 7 січня легковим автомобілям та пасажирському транспорту рух по дорогах дозволено. В той же час, обмеження руху вантажних, великовантажних та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування продовжено.
Служба автомобільних доріг у Миколаївській області також попередила про можливість відновлення обмеження руху у разі погіршення погодних умов.
Напередодні в Одеській і Миколаївській області введено обмеження на рух великовантажного автотранспорту через погіршення погодних умов. В подальшому, у Миколаївській області тимчасово обмежили рух для всіх видів транспорту.DT.UA