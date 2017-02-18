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У Миколаєві затримали п'яного депутата на Toyota Land Cruiser

18 лютого в 23:35

Водій відмовився проходити контроль на наявність алкоголю.

пьяный за рулем
У Миколаєві за кермом їздив п'яний депутат
У Миколаєві поліцейські затримали місцевого депутата обласної ради Сергія Чмиря за водіння автомобіля у нетверезому стані, повідомляє прес-служба патрульної поліції міста в Facebook.

"Миколаївські патрульні отримали повідомлення про те, що водій автомобіля Toyota Land Cruiser керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. На вул. Херсонське шосе один з екіпажів патрульних зупинив транспортний засіб, який підпадав під орієнтування. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки сп'яніння. Спочатку водій погоджувався пройти огляд на стан сп'яніння у закладі, але згодом відмовився, але це не завадило правоохоронцям скласти на нього адмінматеріали за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

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18 серпня 2016 року в Мукачевому поліція зловила п'яного суддю на BMW.

За матеріалами: DT.UA
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Теги водій транспорт Миколаїв алкоголь Toyota поліція авто депутат спілкування
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