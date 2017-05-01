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У Миколаєві заборонили масові заходи 1 і 2 травня

1 травня в 07:02

Заборона введена у зв'язку з загрозою терактів.

СБУ Альфа
У Миколаєві зробили контртерористичні заходи
У Миколаєві мерія заборонила проводити масові заходи 1 і 2 травня. Заборона введена для запобігання терактів.

"Заборонити проведення масових заходів на території міста Миколаєва 1 і 2 березня 2017 року", - сказано у рішенні виконкому міської ради, опублікованому на сайті мерії Миколаєва.

Наголошується, що рішення ухвалено з урахуванням інформації про рівень терористичної загрози, яку мерії надали управління Нацполиции і СБУ.

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Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Одеській областях.

 

За матеріалами: DT.UA
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