У Миколаєві заборонили масові заходи 1 і 2 травня

Заборона введена у зв'язку з загрозою терактів.

У Миколаєві зробили контртерористичні заходи

"Заборонити проведення масових заходів на території міста Миколаєва 1 і 2 березня 2017 року", - сказано у рішенні виконкому міської ради, опублікованому на сайті мерії Миколаєва.

Наголошується, що рішення ухвалено з урахуванням інформації про рівень терористичної загрози, яку мерії надали управління Нацполиции і СБУ.

Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Одеській областях.