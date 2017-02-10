У Миколаєві розпочався суд над поліцейськими з Кривого Озера

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Троє підозрюваних у вбивстві місцевого жителя залишені на волі.

Копів, підозрюваних у вбивстві, почали судити novosti-n.org

Сьогодні в Миколаєві відбулося перше судове засідання за чотирма поліцейськими , які підозрюються у вбивстві жителя Кривого Озера Олександра Цукермана.

Водночас, під вартою міститься тільки Денис Ляхвацкий, який зізнався, що стріляв у чоловіка, проте заявив, що не хотів його вбивати. Інші троє підозрюваних перебувають на підписці про невиїзд і приходять в будівлю суду самостійно.

Представники родини загиблого клопотали поставити під варту всіх підозрюваних. Однак суд відмовився це робити.

Сьогодні зачитали звинувачення підозрюваним, опитування свідків розпочнеться через місяць.

24 серпня, таксист в смт Криве Озеро Миколаївської області викликав поліцію. Згідно з його заявою, коли він приїхав на виклик, до нього вийшов чоловік, який наніс тілесні ушкодження та відібрав сумку з 500 гривнями. В цей же час надійшло повідомлення про те, що людина за місцем свого проживання "вчиняє хуліганські дії". На місці події правоохоронці застосували до чоловіка "заходи фізичного впливу та наручники". Вони стверджують, що чоловік пручався, а в якийсь момент йому стало погано. На місце викликали швидку допомогу, проте медики констатували смерть домовласника.

Версія місцевих жителів, які напередодні влаштували масові заворушення відрізняється від офіційної. Місцеві жителі стверджують, що шестеро співробітників поліції до смерті побили 31-річного місцевого жителя Олександра Цукермана.

Незабаром з'ясувалося, що загиблий помер від вогнепальних поранень. У нього було випущено три кулі з травматичного пістолета, дві з них потрапили в серце, третя – застрягла в легенях.