У Михайлівці місцеві мешканці підірвались на розтяжці бойовиків, є загиблий – розвідка

Терористи переклали провину за загибель людини на нібито "українську ДРГ".

Мешканці Донбасу продовжують потерпати від мін терористів topwar.ru

В окупованій бойовиками терористичної організації "ЛНР" Михайлівці місцеві мешканці підірвались на розтяжці терористів, один з них загинув, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому окупаційна "влада" ОРЛО відмовилася визнавати факт встановлення бойовиками зі складу інженерно-саперного підрозділу так званих "ЗС ЛНР" мінних загороджень.

Замість цього окупанти традиційно звинуватили у смерті людини нібито "диверсійно-розвідувальну групу сил АТО".

Як повідомлялося раніше, у штабі АТО розповіли, що з початку антитерористичної операції на Сході України внаслідок підриву на мінах загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.