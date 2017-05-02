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У Михайлівці місцеві мешканці підірвались на розтяжці бойовиків, є загиблий – розвідка

2 травня в 12:35

Терористи переклали провину за загибель людини на нібито "українську ДРГ".

Мина ПОМ-2
Мешканці Донбасу продовжують потерпати від мін терористів
topwar.ru
В окупованій бойовиками терористичної організації "ЛНР" Михайлівці місцеві мешканці підірвались на розтяжці терористів, один з них загинув, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому окупаційна "влада" ОРЛО відмовилася визнавати факт встановлення бойовиками зі складу інженерно-саперного підрозділу так званих "ЗС ЛНР" мінних загороджень.

Замість цього окупанти традиційно звинуватили у смерті людини нібито "диверсійно-розвідувальну групу сил АТО".

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Як повідомлялося раніше, у штабі АТО розповіли, що з початку антитерористичної операції на Сході України внаслідок підриву на мінах загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики Україна ЛНР мінування загибель
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