У Михайлівці місцеві мешканці підірвались на розтяжці бойовиків, є загиблий – розвідка

Терористи переклали провину за загибель людини на нібито "українську ДРГ".
При цьому окупаційна "влада" ОРЛО відмовилася визнавати факт встановлення бойовиками зі складу інженерно-саперного підрозділу так званих "ЗС ЛНР" мінних загороджень.
Замість цього окупанти традиційно звинуватили у смерті людини нібито "диверсійно-розвідувальну групу сил АТО".
Як повідомлялося раніше, у штабі АТО розповіли, що з початку антитерористичної операції на Сході України внаслідок підриву на мінах загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.DT.UA