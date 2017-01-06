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У мережі з'явилося відео з дитячими привітаннями з Різдвом для бійців АТО

6 січня в 15:17

Волонтери закликають українців приєднатися до флешмобу і записати привітання для тих, хто на передовій.

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У мережі з'явилося відео з дитячими привітаннями з Різдвом для бійців АТО.
 Волонтери записали зворушливе відео, на якому діти вітають з Різдвом і Новим роком українських військових, які перебувають на передовій в зоні АТО.

Ролик з'явився на сторінці Центру волонтерів People's Project в Facebook. На відео діти з різних міст України бажають українським солдатам миру і якомога швидшого повернення додому.

"Бійці працюють і в свята - на війні немає вихідних. Та ще й сім'ї бійців за сотні кілометрів від військових, а Новий рік і Різдво ж треба зустрічати в колі рідних. Тому додамо в звичайне військове життя на передовій трохи казкового різдвяного добра", - пояснили волонтери.

Завтра, 7 січня, християни східного обряду будуть відзначати Різдво Христове. Однак, в зоні АТО зберігається напружена ситуація. За минулу добу проросійські терористи обстріляли українські сили 32 рази. При цьому один

За матеріалами: DT.UA
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Теги волонтери військові відео Україна АТО Різдво
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