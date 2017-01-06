У мережі з'явилося відео з дитячими привітаннями з Різдвом для бійців АТО.

Волонтери закликають українців приєднатися до флешмобу і записати привітання для тих, хто на передовій.
Ролик з'явився на сторінці Центру волонтерів People's Project в Facebook. На відео діти з різних міст України бажають українським солдатам миру і якомога швидшого повернення додому.
"Бійці працюють і в свята - на війні немає вихідних. Та ще й сім'ї бійців за сотні кілометрів від військових, а Новий рік і Різдво ж треба зустрічати в колі рідних. Тому додамо в звичайне військове життя на передовій трохи казкового різдвяного добра", - пояснили волонтери.
Завтра, 7 січня, християни східного обряду будуть відзначати Різдво Христове. Однак, в зоні АТО зберігається напружена ситуація. За минулу добу проросійські терористи обстріляли українські сили 32 рази. При цьому одинDT.UA