У мережі магазинів у Херсоні вилучили "Боярышник" російського виробництва

Госпродпотребслужбе про продаж "Боярышника" стало відомо з соціальних мереж.
Товар зберігався і реалізовувався з порушеннями, повідомили в прес-службі відомства.
Про продаж "Боярышника" інспекторам Госпродспоживслужби стало відомо і повідомлень херсонців в соціальних мережах.
Про те, що хто-небудь постраждав від цього лосьйону – контролюючій службі поки не відомо.
Як повідомлялося, в Іркутську (Росія) від вживання лосьйону "Боярышник" в якості алкогольного напою в грудні 2016 року загинули 75 людей.DT.UA