У мережі магазинів у Херсоні вилучили "Боярышник" російського виробництва

Госпродпотребслужбе про продаж "Боярышника" стало відомо з соціальних мереж.

У Херсоні торгували російським "Глодом" consumer.gov.ua

У Херсоні і Каховці Херсонської області в мережі продуктових магазинів співробітники Державної служби з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів зняли з реалізації партію косметичного лосьйону "Боярышник", виробленого в російському Санкт-Петербурзі.

Товар зберігався і реалізовувався з порушеннями, повідомили в прес-службі відомства.

Про продаж "Боярышника" інспекторам Госпродспоживслужби стало відомо і повідомлень херсонців в соціальних мережах.

Про те, що хто-небудь постраждав від цього лосьйону – контролюючій службі поки не відомо.

Як повідомлялося, в Іркутську (Росія) від вживання лосьйону "Боярышник" в якості алкогольного напою в грудні 2016 року загинули 75 людей.