Топ Новини
<
>

У мережі магазинів у Херсоні вилучили "Боярышник" російського виробництва

19 січня в 02:38

Госпродпотребслужбе про продаж "Боярышника" стало відомо з соціальних мереж.

Боярышник cons
У Херсоні торгували російським "Глодом"
consumer.gov.ua
У Херсоні і Каховці Херсонської області в мережі продуктових магазинів співробітники Державної служби з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів зняли з реалізації партію косметичного лосьйону "Боярышник", виробленого в російському Санкт-Петербурзі.

Товар зберігався і реалізовувався з порушеннями, повідомили в прес-службі відомства.

Про продаж "Боярышника" інспекторам Госпродспоживслужби стало відомо і повідомлень херсонців в соціальних мережах.

Про те, що хто-небудь постраждав від цього лосьйону – контролюючій службі поки не відомо.

Читайте також: Путін розпорядився підняти акцизи на "Боярышник"

Як повідомлялося, в Іркутську (Росія) від вживання лосьйону "Боярышник" в якості алкогольного напою в грудні 2016 року загинули 75 людей.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.49
EUR 29.32
Останні новини