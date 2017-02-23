У Маріуполі побудували кінологічний центр поліції

Маріупольські собаки натреновані для роботи у зоні бойових дій.

У Маріуполі побудували кінологічний центр для спеціально навчених собак

Поліція побудувала і відкрила новий службовий кінологічний центр в Маріуполі Донецької області . Він створений з нуля, розрахований на 24 собаки, але поки в ньому 10 тварин і вісім кінологів, які приїхали працювати в Донбас з різних регіонів України.

Особливість кінологічного центру - у спеціальній підготовці службових собак, які натреновані працювати в зоні бойових дій і рятувати людей, незважаючи на вибухи гранат, повідомила прес-служба поліції Донецької області.

Центр побудований на місці аварійної забудови, проведені масштабні роботи з відведення ґрунтових вод, вивезено 500 тонн грунту, залито 300 тонн бетону. Сучасні вольєри складаються 30 тонн металоконструкцій. Глава поліції Донбасу В'ячеслав Аброськін зазначив, що кінологічний центр вкрай важливе саме для цього регіону, де в незаконному обігу перебуває велика кількість зброї, і від роботи службових собак тут, у зоні бойових дій, залежить безпека людей по всій Україні.