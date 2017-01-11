У Лук'янівському СІЗО заарештовані напали на охорону

Волонтер Роман Синіцин повідомив, що учасниками конфлікту є бійці роти "Торнадо".

Лук'янівське СІЗО оточила поліція. За попередньою інформацією заарештовані "торнадівці" побилися з охороною Апостроф

У Києві було скоєно напад на охоронців Лук'янівського СІЗО.

За словами волонтера Романа Сініцина, учасниками інциденту були бійці розформованої роти МВС "Торнадо".

"Кажуть, у Лук'янівському СІЗО НП. Колишні бійці "Торнадо" напали на охорону. Поки без деталей, але поліції туди приїхало багато", – повідомив волонтер на своїй сторінці у Facebook ввечері в середу, 11 січня.

Пізніше цю інформацію підтвердив офіційний представник прес-служби київської поліції Ярослав Тракало.

У коментарі "Українській правді" він повідомив, що, за попередньою інформацією, після засідання суду між арештантами і конвоєм виник конфлікт в будівлі СІЗО. Один з ув'язнених наніс собі тілесні ушкодження, після чого його під охороною госпіталізували.

За словами Тракала, поліція оточила СІЗО для забезпечення порядку. У той же час, в прес-службі не змогли ні підтвердити, ні спростувати причетність бійців "Торнадо" до інциденту, порадивши звернутися з цим питанням до Міністерства юстиції.

Як повідомлялося, 18 червня 2015 року військова прокуратура затримала вісьмох бійців підрозділу "Торнадо", в тому числі, командира Руслана Онищенка. Бійці роти "Торнадо" звинувачувалися у скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив розформувати роту "Торнадо".

Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" була створена у вересні 2014 року в структурі ГУ МВС України в Запорізькій області на базі розформованого в жовтні 2014 року добровольчого батальйону "Шахтарськ".