У Луганській області поранено трьох українських військових

Терористи "ЛНР" використовували 120-мм міномети біля Попасної, Золотого, Новозванівки, Новоолександрівки та Катеринівки.

У Луганській області від обстрілу постраждали кілька бійців АТО Прес-центр АТО/Facebook

Трьох поранених при обстрілах українських військовослужбовців доставили до Попаснянскої міської лікарні вдень 26 лютого, повідомили в Луганській військово-цивільної адміністрації.

Як повідомляє прес-служба Луганської ВЦА, постраждалі бійці отримали мінно-вибухові травми, акустичні баротравми і контузію.

Вказується, що бойовики вісім разів порушували режим тиші на лінії розмежування.

"Зокрема, по позиціях сил АТО поблизу міст Попасна і Золоте, сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Катеринівка бойовиками сім разів застосовувались 120-мм міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. У напрямку переправи Лобачеве Новоайдарського району ворог використовував станкові протитанкові і автоматичні гранатомети", – вказується в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з повідомленням штабу АТО, російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 26 лютого, 62 рази обстріляли позиції українських військових в Донбасі. Двоє українських військових загинули, двоє бійців травмовані, ще двоє отримали поранення.