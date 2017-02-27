У Луганській області поранено трьох українських військових

Терористи "ЛНР" використовували 120-мм міномети біля Попасної, Золотого, Новозванівки, Новоолександрівки та Катеринівки.
Як повідомляє прес-служба Луганської ВЦА, постраждалі бійці отримали мінно-вибухові травми, акустичні баротравми і контузію.
Вказується, що бойовики вісім разів порушували режим тиші на лінії розмежування.
"Зокрема, по позиціях сил АТО поблизу міст Попасна і Золоте, сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Катеринівка бойовиками сім разів застосовувались 120-мм міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. У напрямку переправи Лобачеве Новоайдарського району ворог використовував станкові протитанкові і автоматичні гранатомети", – вказується в повідомленні.
Нагадаємо, згідно з повідомленням штабу АТО, російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 26 лютого, 62 рази обстріляли позиції українських військових в Донбасі. Двоє українських військових загинули, двоє бійців травмовані, ще двоє отримали поранення.DT.UA