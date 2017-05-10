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У Луганській області бойовики застосували "Гради" - ОБСЄ

10 травня в 03:16

З "Градів" стріляли вночі, напрямок залпів спостерігачі встановити не змогли.

БМ-21 Град
Спостерігачі зафіксували застосування "Градів"
inforesist.org
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували застосування на непідконтрольної Україні території Луганської області застосування реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Як повідомляється в звіті спостерігачів, ввечері 7 травня і в ніч на 8 травня місія здійснювала моніторинг в підконтрольному "ЛНР" населеному пункті Кадіївка в 50 км на захід від Луганська.

"Спостерігачі чули 30 вибухів (6 вибухів невизначеного походження, 14 - постріли з артилерії невстановленого калібру і 10 - розриви артилерії невстановленого калібру), все за 10-13 км від місії. Потім СММ зафіксувала залп з 14 ракет з РСЗВ БМ-21 "Град", 122 мм за 1-3 км у невстановленому напрямку", - сказано у звіті спостерігачів ОБСЄ.

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Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.

За матеріалами: DT.UA
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