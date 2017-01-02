У "ЛНР" затримали незадоволених окупаційною владою - розвідка

Співробітники ФСБ і бойовики провели спільний рейд із пошуку та затримання інакодумців у Луганську.

Місцеві мешканці незадоволені неконтрольованою агресією бойовиків vk.com/strelkov_info

Жителі тимчасово окупованих територій Україниповедінкою російських окупантів у громадських місцях, повідомляє прес-служба Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, людей обурюють безпричинна агресія окупантів та використання ними зброї, що призводить до травмування та загибелі місцевого населення.

"У зв'язку з цим командуванням 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ у дні Новорічних свят російським військовослужбовцям заборонений вихід за межі військових частин у військовій формі. Щоб уникнути випадків самосуду над ними з боку місцевого населення", - наголошується в повідомленні прес-служби на сторінці відомства в Facebook.

Співробітники ФСБ РФ і так званого "МВС ЛНР" влаштували спільний рейд 1 січня 2017 року. Вони затримували всіх, хто виявляв невдоволення російською окупаційною владою і розвішував на будівлях Луганська листівки із закликами до боротьби з окупантами.

Раніше в ГУР повідомили про те, що командування Збройних сил Російської Федерації продовжує приховувати втрати кадрових російських військових у Донбасі. Для перевезення вбитих російських військових використовуються так звані "гумконвоі".

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".