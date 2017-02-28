У "ЛНР" визначилися з "націоналізованими" підприємствами Ахметова

Так звана "тимчасова адміністрація" буде введена на трьох з них.

У "ЛНР" готові відібрати в Ахметова перші три підприємства glava-lnr.su

У так званій "Раді міністрів ЛНР" визначилися зі списком, які працюють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях та підлягають "націоналізації".

Так, згідно з "постановою від 27 лютого 2017 року", тимчасова адміністрація введена в ПАТ "Краснодонвугілля", ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" і ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит".

При цьому призначати її буде підконтрольне окупаційній "владі" луганське ЗАТ "Зовнішторгсервіс".

У "постанові" зазначається, що воно "набирає чинності з дня його офіційного публікування".

Нагадаємо, раніше ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" висунули ультиматум і пообіцяли, що якщо до 1 березня блокада ОРДЛО не буде знята, вони "введуть зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції", які працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та на станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачанню вугілля з окупованої території немає альтернативи,та заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про введення надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сыроид "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".