У "ЛНР" перекидають бойовиків і техніку для зміцнення передових ділянок фронту - ІС

У район Брянки та Первомайська направлено близько 200 осіб з числа сепаратистів і російських найманців.

Бойовикам "ЛНР" везуть підкріплення vk.com/strelkov_info

У так званій "" в районі Брянки та Первомайська бойовики партіями по дві-три вантажівки перекидають підкріплення, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook. Він також не виключає ротацію в лавах окупантів.

"На даний момент перекинуто до 200 чоловік у партіях на кожен напрямок. У складі посилення – місцеві бойовики і російські найманці, в основному зі складу Луганського і Алчевського "гарнізонів". Очікується прибуття найближчим часом бронетехніки, мінометів і інших вогневих засобів", - йдеться в повідомленні Тимчука.

За його словами, переміщення військ окупанти здійснюють потай, з максимальним бажанням замаскувати техніку і живу силу. Війська пересуваються в сутінках, невеликими конвоями.

"На приморському напрямку на перевалочну базу окупантів в Безименному прибуло два "мотострілкових" взводи окупантів з батальйонного складу резерву з позицій між Пікузами (колишнє Комінтернове - ред.) і Саханкой. Всього шість ББМ (дві одиниці БМП-2, інші МТ-ЛБ) та близько 50 осіб. Дані підрозділи прибули на поповнення і відновлення боєздатності", - зазначив координатор "ІС".

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".