У "ЛНР" обмежили ввезення ручної поклажі з території "ДНР"

За один раз можна провезти кілька кілограмів м'яса, фруктів і овочів, три літри молока і п'ять - масла, а також літр міцних спиртних напоїв.

Бойовики "ЛНР" борються з контрабандою бойовиків "ДНР" vk.com/donetskhd

Представники так званої "" ввели обмеження на ввезення продуктів з територій, підконтрольних так званій "ДНР", повідомляють ЗМІ сепаратистів.

У відповідності з новими вимогами "влади ЛНР", у ручній поклажі з "ДНР" без оплати "митного збору" можна провезти:

- три кілограми м'яса;

- три кілограми м'ясних виробів;

- п'ять літрів олії;

- три літри молока;

- три кілограми молочних продуктів;

- 50 кілограмів овочів;

- 50 кілограмів фруктів;

- один літр міцних алкогольних напоїв;

- два літри вина;

- п'ять літрів пива.

За словами "в. о. міністра ради міністрів ЛНР" Наталії Хоршевої, загальна вартість продуктів, що провозяться, не повинна перевищувати 200 євро.

Крім обмежень продуктів, що ввозяться через "митні пункти ЛДНР", за вагою і вартістю, діє ще одне правило. Так, продукти можна ввозити "не частіше одного разу на добу" одній і тій самій фізичній особі.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".