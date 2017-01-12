У литовському банку знайшли 30 мільйонів доларів Лазаренка – ЗМІ

Кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB

Знайшли чергові мільйони Лазаренка

Видання 15min.lt, партнер міжнародного "Проекту розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP), повідомило про виявлення рахунків в литовському банку на суму 30 мільйонів доларів, що належали колишньому прем'єр-міністру України Павлу Лазаренку

За даними видання, кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, литовські суди кожні кілька місяців продовжують заморожування рахунку протягом останніх 17 років, передає "Радіо Свобода".

За даними розслідування, ця сума є частиною банківських активів Лазаренка, які оцінюються в 200-250 мільйонів доларів, які заморожені в декількох країнах з подачі влади США ще в 2004 році.

Раніше цей рахунок з 30 мільйонами доларів належав банку Лазаренка European Federal Credit Bank і перебував у литовському банку Hermis, який давно ліквідовано. У 2000 році литовське відділення банку SEB купило банк Hermis разом з цим рахунком.

Лазаренко був засуджений у США за організацію корупційних схем. На свободу він вийшов ще в 2012 році, однак, незважаючи на свої обіцянки він не повернувся в Україну, а продовжує жити в Сполучених Штатах.

Стан Лазаренка, який, як передбачається, отримано незаконним шляхом і виведено за кордон, оцінюють в 250 млн дол. Ці гроші, на які претендує цілий ряд кредиторів, є предметом 15-річного судового розгляду.