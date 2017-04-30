У лікарні Авдіївки помер тяжкопоранений військовий

Військовий отримав поранення при обстрілі.

Під Авдіївка знову загинув військовий Donbass.ua

В лікарні Авдіївки помер військовослужбовець, який сьогодні отримав важкі поранення в результаті обстрілу бойовиками позицій ВСУ, про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 29 квітня, в результаті обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік від Авдіївки, кульове наскрізне проникаюче поранення черевної порожнини отримав військовослужбовець одного з підрозділів", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі відзначили, що на даному напрямку противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.

Військовослужбовець був терміново доставлений в лікарню Авдіївки, де працює військова лікарсько-сестринська бригада. Крім того, враховуючи стан військовослужбовця, у якого в результаті поранення були пошкоджені органи та магістральні судини черевної порожнини, в лікарню прибули хірурги 66 військово-мобільного госпіталю. Операція тривала більше 5 годин, але врятувати життя тяжкопораненого військовослужбовця не вдалося.

Як повідомлялося, российские окупанти обстріляли з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї позиції однієї з бригад ВСУ поблизу Зайцево, в результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.