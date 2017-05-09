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У Кривому Розі на заводі "АрселорМіттал" встався обвал будівлі, є загиблі

9 травня в 10:15

На місці аварії в момент обвалу перебувало четверо людей.

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На заводі "Арселор Міттал" стався обвал перекриття.
Федерація роботодавців України
 У Кривому Розі на території металургійного комбінату "АрселорМіттал" стався обвал залізобетонного перекриття.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС на офіційному сайті відомства.

"У м. Кривий Ріг по вул. Криворіжсталі, 1, о 17 год. 18 хв. 8 травня на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" сталося обрушення конструктивних елементів залізобетонного перекриття будівлі (розмір 200 х 40 х 25 м.) шихтового відділення на площі близько 500 м кв. О 18 год. 8 хв. підрозділами ДСНС з-під завалу вилучено тіло 1 загиблої особи", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що в момент аварії на заводі в будівлі, де вона сталася, перебувало четверо людей. Трьом з них вдалося вчасно залишити місце аварії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги аварія ДСНС обвал
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