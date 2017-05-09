У Кривому Розі на заводі "АрселорМіттал" встався обвал будівлі, є загиблі

На місці аварії в момент обвалу перебувало четверо людей.

На заводі "Арселор Міттал" стався обвал перекриття. Федерація роботодавців України

У Кривому Розі на території металургійного комбінатустався обвал залізобетонного перекриття.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС на офіційному сайті відомства.

"У м. Кривий Ріг по вул. Криворіжсталі, 1, о 17 год. 18 хв. 8 травня на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" сталося обрушення конструктивних елементів залізобетонного перекриття будівлі (розмір 200 х 40 х 25 м.) шихтового відділення на площі близько 500 м кв. О 18 год. 8 хв. підрозділами ДСНС з-під завалу вилучено тіло 1 загиблої особи", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що в момент аварії на заводі в будівлі, де вона сталася, перебувало четверо людей. Трьом з них вдалося вчасно залишити місце аварії.