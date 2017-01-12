У Криму затримали активіста Українського культурного центру

У ФСБ інформацію про арешт Андрія Виноградова поки не підтвердили.

У Криму затримали українського активіста

В анексованому Російською Федерацією Криму, співробітникизатримали активіста Українського культурного центру, повідомив на своїй сторінці в Facebook один із засновників центру Леонід Кузьмін.

"Сьогодні вранці ФСБ затримала активіста НКЦ Андрія Виноградова", - написав він.

Незважаючи на пост Кузьміна, в так званому "кримському управлінні" ФСБ РФ інформацію про затримання Виноградова поки не підтвердили.

Як повідомлялося раніше, у травні 2015 року активісти відкрили в Сімферополі "Український культурний центр". Як повідомили засновники центру, головною його задачею є "об'єднання розрізненого українського народу, що населяє Кримський півострів".

Раніше засновників центру Леоніда Кузьміна і Вельдара Шукурджиєва затримали на акції пам'яті українського поета Тараса Шевченка в Сімферополі. Після цього відбувся суд, на якому активістам винесли покарання за використання української атрибутики та призначили обов'язкові роботи тривалістю 40 годин кожному.