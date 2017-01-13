У Криму заступив на бойове чергування комплекс С-400 "Тріумф"

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Севастопольско-Феодосійський полк ЗС РФ поповнено сучасною системою ППО в 2016 році.

Окупанти в Криму поставили на бойове чергування комплекс С-400 "Тріумф" evgovorov / Depositphotos

В незаконно анексованому Росією українському Криму заступив на бойове чергування зенітний ракетний полк Південного військового округу ЗС РФ, озброєний системою С-400 "Тріумф", повідомила прес-служба ПВО.

"Озброєння гвардійського зенітного ракетного Севастопольско-Феодосійського полку було поповнено сучасною системою ППО С-400 "Тріумф" у 2016 році. Особовий склад полку успішно пройшов перенавчання і в серпні минулого року в рамках СКШУ "Кавказ-2016" відбулися тренувальні запуски ракет", — йдеться в повідомленні, передає російське агентство "РИА Новости".

"Тріумф" (С-400) - російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Вона призначена для знищення авіації, крилатих і балістичних ракет, у тому числі середнього радіусу дії, а також може застосовуватися проти наземних об'єктів.

Нагадаємо, що в листопаді 2016 року окупанти в Криму продемонстрували зенитну ракетну систему С-400 і зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" на акції Міноборони РФ.

7 жовтня, в окупованому Росією українському Криму, керівництво Південного військового округу РФ поставила на бойове чергування зенітний ракетний й зенітний ракетно-гарматний комплекси.

У серпні 2016 року зенітний ракетний полк РФ, дислокований в окупованому Криму, отримав на озброєння зенітну ракетну систему С-400 "Тріумф".

Раніше повідомлялося, що Росія розмістила в окупованому українському Криму фрегат і три підводні човни, оснащені ракетним комплексом "Калібр", який може вразити будь-які об'єкти на всій території України.

Також повідомлялось, що волонтери виявили секретний військовий вантаж, який прибув в окупований Росією український Крим з Сирії.

МЗС України 13 жовтня заявив, що мілітаризація окупованого Криму небезпечна для Європи.