У Криму суд визнав законним продовження арешту фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір"

Емір-Усеїн Куку залишиться під арештом до квітня цього року.

Кримський "суд" залишив під арештом обвинуваченого у "справі Хізб ут-Тахрір" Крим.Реалії

Підконтрольний окупаційній "владі" Верховний "суд" Криму залишив у силі рішення про продовження арешту фігуранту "" Емір-Усеїну Куку до 8 квітня 2017 року, повідомляє " Радіо Свобода ".

Як повідомив адвокат обвинуваченого Олексій Ладін, суд "ніяк не обґрунтував своє рішення".

"Захист з цим категорично не згоден і буде оскаржувати це рішення у вищих інстанціях. На думку захисту, суд допустив грубі порушення кримінального процесу, суд апеляційної інстанції взяв на себе функцію суду першої інстанції, що неприпустимо згідно з кримінальним законодавством Росії", – підкреслив адвокат.

За словами сина Емір-Усеїна Куку, обвинувачений почуває себе добре та перебуває в нормальному стані.

Нагадаємо, в травні минулого року окупаційна "влада" Криму провела обшуки і затримання в будинках кримських татар Бахчисарая. Підставою для обшуків став пошук членів забороненої організації "Хізб ут-Тахрір". Голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв назвав їх "черговою акцією залякування".

Карну справу стосовно трьох жителів Бахчисараю було порушено 11 травня по частині 2 статті 205.5 КК РФ ("участь у діяльності терористичної організації"). Стосовно ще одного громадянина - по частині 1 статті 205.5 КК РФ ("організація терористичної діяльності").

У вересні Міністерство закордонних справ України зажадало від російської сторони негайного скасування судових рішень щодо кримських татар, яких звинуватили у зв'язках із терористичною організацією "Хізб ут-Тахрір".

Суд над кримчанами розпочався 1 червня, їх звинуватили в тероризмі і участі в ісламському угрупуванні "Хізб ут-Тахрір".

На думку звинувачення, один з підсудних, Зейтуллаєв у березні 2014 року організував у селах Орлине, Тилове та Штурмове Балаклавського району, а також у Севастополі осередок забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". Як вважає обвинувачення, кінцевою метою групи було встановлення "ісламського правління" через відтворення "Всесвітнього ісламського Халіфату" і створення Кримського вілаята (адміністративної одиниці халіфату) на місці Севастополя.