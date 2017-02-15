У Криму стосовно адвоката Курбедінова розпочали нове провадження

Правозахиснику віддали повістку з вимогою з'явитись в поліцію для надання письмових свідчень.

Російські "правоохоронці" в Криму фабрикують нову справу проти адвоката Курбедінова hromadskeradio.org

В окупованому Криму по відношенню до правозахисника Емілярозпочато нове адміністративне провадження.

"Сьогодні принесли співробітники центру з протидії екстремізму ось таку повістку - мені і Едему Семедляєву", - написав на своїй сторінці у Facebook правозахисник.

Facebook/Еміль Курбедінов

Він також додав, що не знає, які нові справи стосовно нього і Семедляева фабрикує окупаційна "влада" півострова.

"Я не в курсі, яку нову справу щодо мене та мого колеги вирішили розслідувати, але скажу, що досі вся вилучена у нас в офісах техніка з інформацією, яка містить адвокатську таємницю, знаходиться у спецслужб", - додав Курбедінов.

Правозахисник повинен з'явитися у відділення поліції в четвер, 16 лютого, "для надання письмового пояснення по суті адміністративного розслідування".

26 січня співробітники ФСБ РФ прийшли з обшуком до будинку активістки національного руху Зодіє Салієвої і її сина Сейрана. Російські силовики довгий час не дозволяли Салієвим залишити будинок і не пускали до них адвокатів Еміля Курбедінова і Едема Семедляєва.

Кримський "суд" раніше оштрафував Сейрана Салієва на 20 тисяч рублів за підтримку власника кафе "Салачик" у Бахчисараї, у будинку якого ФСБ побували в травні 2016 року під час пошуків "терористів Хізб ут-Тахрір".

Адвокат Еміль Курбедінов після цього був затриманий. Залізничний районний "суд" Сімферополя заарештував правозахисника на десять діб. Його звинуватили в екстремізмі і публічній демонстрації атрибутики та символіки, забороненої федеральними законами.