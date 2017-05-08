У Криму російські силовики побили і схопили сина голови Судацького меджлісу

Аметов не знає, куди забрали його старшого сина.
"У мене вдома етнографічний музей і зброї дуже багато, починаючи з середніх століть і донині. Вони в музеї провели обшук, усе перевернули. Сина старшого побили, наділи наручники й відвезли, куди – не знаю, сказали, що ввечері подзвонять", – цитує Аметов "Крим.Реалії".
Нагадаємо, що сьогодні російські силовики влаштували обшук у будинку голови Судацького регіонального меджлісу в Криму. Приводом став нібито "анонімний лист".
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в Гаазі погодився на введення тимчасових заходів у справі "Україна проти Росії" в питанні дискримінації національних меншин у Криму. Крім того суд зобов'язав Росію відновити Меджліс і утриматися від обмежень для кримських татар у представництві своїх інтересів.
Також серед вимог знаходиться відновлення освіти в Криму українською мовою. Крім цього, суд попросив обидві сторони утриматися від будь-яких форм расової дискримінації.Крим.Реалії